Bayburt'ta Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen görkemli bir törenle büyük bir coşkuyla kutlandı. Törene, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başta olmak üzere protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınları ile askeri personel yoğun ilgi gösterdi.

Program, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Jandarma Teğmen Yakup Kara, jandarmanın köklü ve şanlı tarihini davetlilerle paylaştı.

Törenin en çok dikkat çeken anlarından biri, jandarma personelinin sergilediği tüfekli hareketler gösterisi oldu. Disiplinleri ve eşsiz senkronizasyonlarıyla izleyicileri büyüleyen gösteri, büyük alkış topladı. Gösterinin hemen ardından, jandarma personelinin seslendirdiği türküler katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. .

Programın sonunda bir konuşma yapan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, jandarma teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için gösterdiği fedakarca çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti. Vali Eldivan, teşkilatın 186. yıl dönümünü kutlayarak, güvenlik güçlerine başarılarının devamını diledi.

Tören, askeri malzemelerin sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi.