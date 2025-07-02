Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Bursa Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü gününde verdiği konserde güçlü performansı ve sevilen şarkılarıyla on binleri coşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü gününde sahne alan Ferhat Göçer, Fatih Sultan Mehmet Hastane Alanı’nda verdiği konserle unutulmaz bir geceye imza attı.

Güçlü yorumu ve enerjisiyle on binlerce hayranını büyüleyen sanatçı, Bursalılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Göçer, “Kalp Kalbe Karşı”, “Yıllarım Gitti”, “Sorarlarsa” ve “Unutmuş Çoktan” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” ve “Yıldızların Altında” eserlerine getirdiği özgün yorumla alanı dolduran kalabalığı coşturdu.

Bursalı müzikseverler, şarkılara dev bir koro gibi eşlik ederek geceye muhteşem bir atmosfer kattı.