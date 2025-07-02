İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir’deki soruşturma ve gözaltılara tepki gösterdi. Başkanlar, operasyonun siyasi olduğunu öne sürerken, yargılamaların tutuksuz olması gerektiğini kaydetti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamındaki gözaltılara ilişkin CHP İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Başkan Tugay, operasyonun CHP’yi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni itibarsızlaştırmayı hedefleyen siyasi bir çaba olduğunu savundu ve yargılamaların tutuksuz sürdürülmesini talep etti.

“GÖZALTILAR BELEDİYEYİ ZORLUYOR”

İZSU ve ESHOT genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı, daire başkanları ve çok sayıda belediye çalışanının gözaltına alındığını belirten Başkan Tugay, söz konusu durumun belediye işleyişini aksattığını ve derin üzüntü oluşturduğunu söyledi. Özellikle yaşlı isimlerin ve eski yöneticilerin gözaltına alınmasını eleştiren Başkan Tugay, “Tüm arkadaşlarımızın masum olduğuna inanıyorum, aklanacaklar. Yargılamalar tutuksuz olmalı, gözaltı şartları iyileştirilmeli” dedi.

Başkan Tugay, soruşturmanın şeffaf ve adil yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM TAAHHÜDÜ

Soruşturmanın geçmiş dönemin kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili olduğunu ifade ede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, göreve geldiği günden beri bu projelerdeki mağduriyetleri çözmek için çalıştıklarını ifade etti. “Taahhüt edilen hiçbir iş yarım kalmayacak” diyen Tugay, hak sahiplerine kira desteğini artırdıklarını, süreci hızlandırmak için çabaladıklarını söyledi.

YÜCEL: “TUTUKSUZ YARGILAMA ESASTIR”

Öte yandan CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise, soruşturmanın siyasi olduğunu savunarak, “Gözaltındaki arkadaşlarımız masumdur ve aklanacaktır. Tutuksuz yargılama esastır. Sabah 5’te ev baskınları vicdana ve hukuka sığmaz” diye konuştu.

CHP’nin iktidar yürüyüşünü engelleme çabalarının sonuçsuz kalacağını belirten Yücel, partinin dayanışma içinde olduğunu ve bu süreci aşacağını ifade ederek, “Haksızlıklar bumerang etkisiyle geri dönecek. CHP kararlılıkla yoluna devam edecek" dedi.