Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed’e yönelik karikatür yayımlayan Leman dergisiyle ilgili soruşturmada 4 şüphelinin tutuklandığını, yurtdışındaki 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Leman dergisinde Hz. Muhammed’e yönelik saygısız bir karikatür yayımlanmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında karar belli oldu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.
Söz konusu kararı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştı.
Kutsallara yönelik provokasyonlara karşı hukuk devletinin gereğini yapacağını vurgulayan Bakan Tunç, yurtdışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.