Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed’e yönelik karikatür yayımlayan Leman dergisiyle ilgili soruşturmada 4 şüphelinin tutuklandığını, yurtdışındaki 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Leman dergisinde Hz. Muhammed’e yönelik saygısız bir karikatür yayımlanmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında karar belli oldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Söz konusu kararı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1940405870191403224

Kutsallara yönelik provokasyonlara karşı hukuk devletinin gereğini yapacağını vurgulayan Bakan Tunç, yurtdışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.