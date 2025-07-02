Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa ilçesi S.S. Tepecik Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında hayvancılıkla uğraşan üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapabilmesi amacıyla ‘Silaj paketleme makinesi desteği projesi’ protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Bursa’da çiftçinin üretim maliyetinin düşmesi, gelirlerinin artması ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her alanda üreticiye destek olan Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan küçük işletmelerin daha verimli üretim yapabilmesi adına önemli bir projeyi başlattı. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa ilçesi S.S. Tepecik Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında ‘Silaj paketleme makinesi desteği projesi’ protokolü imzalandı.

Silaj üretiminde kayıpların önlenmesinin ve hijyenik saklama koşullarının sağlanmasının amaçlandığı projeyle, üretici gelirinin artması ve köyden kente göçün önüne geçilmesi hedefleniyor.

Silajın paketlenerek hijyenik şekilde korunması, ürün kayıplarının ve küflenmenin önlenmesi ve çiftçi gelirinin artırılmasının amaçlandığı protokolle, tarımsal faaliyetler sürdürülebilir hale getirilecek. Projeden, kooperatife kayıtlı işletmelerin ve küçük aile işletmelerinin faydalanması sağlanacak.

İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projenin tarım ve hayvancılık yapanlara büyük bir destek sağlayacağını belirtti. Küçük aile işletmelerinin de bu çalışmadan faydalanacağını hatırlatan Başkan Bozbey, imzalanan protokolün tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

S.S Tepecik Belediyesi Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Nazmi Seymen ise, çiftçiye büyük fayda sağlayacak projenin hayata geçirilmesinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.