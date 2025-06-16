Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer: Demirözü Belediyemiz tarafından düzenlenen bu güzel etkinliğe siz değerli vatandaşlarımızı davet ediyoruz dedi.

Etkinlik Programı:

13.00 - 15.00 saatleri arasında, Devlet Tiyatroları’ndan gelecek olan tiyatro ekibimiz, 6-14 yaş arası çocuklarımıza özel keyifli bir tiyatro gösterisi sunacaktır.

Kamu kurumlarımızın açacağı stantlarda çeşitli bilgilendirme ve tanıtım sunumları gerçekleştirilecektir.

Belediyemiz tarafından dondurma, mısır ve çeşitli ikramlar siz değerli misafirlerimize sunulacaktır.

Gün sonunda ise Serdar Eslek eşliğinde davul-zurna ve yerel türkülerle coşkulu bir final yapacağız.

Hep birlikte güzel bir gün geçirebilmek için sizleri etkinliğimize bekliyoruz.

Demirözü Belediyesi