Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası heyecanı Bayburt'ta başladı.

469 erkek, 350 kadın sporcunun ringe çıkacağı ve 1 hafta sürecek olan şampiyonanın ilk gününde 71 ayrı mücadeleye sahne olacak.

Bayburt'un 3 bin 750 kapasiteli A statüsündeki Kapalı Spor Salonu'nun açılışına sahne olan dev organizasyonun ilk günü Bayburt'tan tek sporcu ringe çıktı.

57 kiloda ringe çıkan Berat Kadir Kahraman rakibini yenerek bir üst tura çıktı.

Önder Şipal, Vefa Karadeniz, Onur Şipal nezaretinde mavi köşede mücadele eden Berat Kadir Kahraman, Batman'dan Ömer Rıza Kaya'ya iki kez saydırarak maçın galibi oldu.

Şampiyonada toplamda ise 6 Bayburtlu boksör ringe çıkarak madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonanın açılış seremonisi ise 1 Temmuz 2025 Salı günü gerçekleştirilecek.

Öte yandan bu dev organizasyon ile Bayburt'a ekonomik olarak da yansıması oldu. Antrenör ve kulüp temsilcileri ile 1100 kişinin ağırlandığı Bayburt'ta özellikle hizmet sektöründe toplu siparişler verildi, rezerveler yapıldı.