MÜSİAD Bayburt Şube Başkanı Mert Tosun, Terörsüz Türkiye Buluşması'nda bölgesel kalkınma ve ekonomik işbirliklerini değerlendirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Şubesi'nin yeni başkanı Mert Tosun, dernek müdürü Naci Ahıshalıoğlu ile birlikte Diyarbakır'da düzenlenen "Terörsüz Türkiye Buluşması Başkanlar Toplantısı"na katıldı.

Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Yönetim Kurulu'nun yeni dönem üyeleri ve Türkiye genelindeki 84 şube ve temsilciliğin başkanları katılım gösterdi.

Açılış konuşmasında MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, terörle mücadelenin ardından bölgesel kalkınmanın ancak bir "ihya seferberliği" ruhuyla mümkün olabileceğini vurguladı. Özdemir, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarına bu tarihi sorumluluğu üstlenme çağrısında bulundu.

Toplantının sonunda Bayburt Şube Başkanı Mert Tosun, Genel Başkan Özdemir ve diğer şube başkanlarıyla bir araya gelerek bölgesel kalkınma projeleri ve ekonomik işbirlikleri üzerine istişarelerde bulundu.