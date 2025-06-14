Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kadın kooperatifleri arasında Van yemeği yarışması düzenlendi. Erişte, ekşili ve kayısı kızartma menüsü ile düzenlenen yarışmada birinci İpekyolu AK Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, ikinci Mona Lisa Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, üçüncü ise İpekyolu İpek Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi oldu.VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Van’ın zengin mutfak kültürünün yerel ve ulusal alanda tanıtılması için Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yarışması düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı himayelerinde kadın kooperatiflerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya kentte bulunan 11 kadın kooperatifi katıldı. Programa AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu,il protokolü, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile çok sayıda STK Başkanı ve temsilcisi katıldı.

Tuşba Millet Bahçesinde düzenlenen yarışmada 11 Kadın Kooperatifi erişte, ekşili ve kayısı kızartma yemeklerini en iyi şekilde yapmak ve sunmak için hünerlerini sergiledi. Yarışmanın jüri üyeliğini şefler Sinan Pulat, Adem Ergin, kent tarihçileri Süheyla Dabbaoğlu, İkram Kali ve Münevver Ünsal yaptı. Yarışma sonucunda birinci İpekyolu AK Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, ikinci Mona Lisa Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, üçüncü ise İpekyolu İpek Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi oldu.

Yarışmada dereceye giren kadın kooperatiflerine beyaz eşya ve hediye çeki verildi.