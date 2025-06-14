İran ile İsrail arasında yaşanan savaş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 17 Haziran tarihi itibariyle benzine 1,70 lira, motorine 1,30 lira zam geldi.

İSTANBUL (İGFA) – İran ile İsrail arasında yaşanan savaş akaryakıt fiyatlarına sıçradı. İran’ın Hürbüz Boğazı’nı gemi trafiğine kapattı. küresel petrol ve LNG taşımacılığının kalbi olarak bilinen Hürbüz Boğazı’nın kapanmasından dolayı dünya petrol krizine girdi.

Petrol varil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Türkiye’de de benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi.

17 Haziran itibariyle benzine 1,70 lira, motorine 1,30 lira zam geldi.

İSTANBUL

Benzin: 48.39 TL

Motorin: 47.76 TL

Otogaz: 25.09 TL

ANKARA

Benzin: 49.08 TL

Motorin: 48.64 TL

Otogaz: 24.99 TL

İZMİR

Benzin: 49.41 TL

Motorin: 48.97 TL

Otogaz: 24.94 TL