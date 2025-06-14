Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ağıralioğlu, tarım ve hayvancılığın siyasiler yüzünden bittiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa temaslarına sabah saatlerinde başladı. Tophane’deki tarihi Çamlı Kahve’de düzenlenen kahvaltı programında yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

KAPALI ÇARŞI VE İL BİNASI AÇILIŞI

Basın buluşmasının ardından Ağıralioğlu’nun Bursa’daki ikinci durağı tarihi Kapalı Çarşı olacak. Burada esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek olan Ağıralioğlu, vatandaşlarla da sohbet edecek. Gün sonunda ise Anahtar Parti Bursa İl Başkanlığı’nın açılış töreni yapılacak.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa’da basın mensuplarıyla yaptığı kahvaltının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, en son 6 ay önce Bursalılarla bir araya geldiklerini hatırlattı.

“SİYASETE BİR PARTİ HEDİYE ETTİK”

Ağıralioğlu, bu 6 ayda yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“İktidar zaman zaman muhalefete, ‘bunlara devlet millet emanet edilmez’ dedi. Biz vatanına, milletine, dinine, devletine bağlı, çalışanın alın terine, çocukların alın yazısına bağlı, ne yapıp ne yapmayacağını muhasebe edebilecek bir parti hediye ettik. Kuruluş dilekçemizi verdiğimizde 161 partiden bir parti gibi kurtulduk. 6 ayda, 8 partiden bir parti haline geldik. Memleketin önümüzdeki dönem hizmetine talibiz. İl açılışlarımızı halk buluşması olarak arz ediyoruz. AK Parti’nin yapamadıkları üzerine kurguluyoruz.”

“MEMLEKET EVLATLARININ PARTİSİ”

Partinin kuruluş sürecine değinen Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Partimiz 6 ayda il kongreleri yaptı, açılışları tamamladı, büyük kongre yaptı. Ekim’de bir seçim yapılırsa hazır hale geldi. Siyasete bir parti hediye ettik. Memleket evlatlarının partisi. Siyasetçiler bu ara her söylediğinin tersini yapabilen, bugün savunduklarını unutan bir ilkesizlik hattına düştüler. 35 yıldır kırmızı çizgilerimi hiç yıkmadım.”

“HAİN DEDİKLERİNİ MECLİSE DAVET ETTİLER”

Ağıralioğlu, mevcut iktidarın politikalarını da sert sözlerle eleştirdi:

“Mevcut iktidar geçen seçimi ‘Kemal Kılıçdaroğlu Öcalan’ı serbest bırakacak, Öcalan’ı siyasete sokacak’ diyerek kazandı. Millet fakirliğe, enflasyona, emekli maaşının 14 bin olmasına razı oldu. Devlet teröre maruz kalmasın diye oy verdi. ‘PKK’nın canını okuyacağız’ diyerek kazandılar. Ama hain dediklerini meclise soktular. Öcalan’ı meclise davet ettiler.”

“EVLATLARIMIZI VURANLARA NE İSTEDİKLERİNİ SORUYORSANIZ, EVLATLARI VURULANLARA DA SORACAKSINIZ”

Genel Başkan Ağıralioğlu, terör konusuna ilişkin net bir duruş sergileyerek şunları söyledi:

“Evlatlarımızı vuranlara ne istediklerini soruyorsanız, evlatları vurulanlara da soracaksınız. Önümüzdeki dönem siyasetinin umarım son kandırılması olur. PKK, 41 yıldır Türk milletinin bağrına saplanmış bir şebekedir. Sınırda duruyoruz, vatan nöbeti tutuyoruz. PKK bellidir, ona göre siyaset yapan DEM bellidir. Endişemiz hükümettedir. Daha önce defalarca milletin bedel ödemesine neden olmuştur.”

“2002’NİN VAAT LİSTESİYLE 2025’TE YENİDEN PARTİ KURMAK ZORUNDA KALDIK”

Ağıralioğlu, mevcut siyaset anlayışını sert sözlerle eleştirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biz Türk milletinin hizmetine talibiz. 2002’deki vaat listesinin aynısıyla 2025’te parti kurmak zorunda kaldık. Parti kavgası yapmayacağız. Zaman bitti. Bundan daha iyi, daha zengin bir ekonomi mümkün mü? Bunu AK Parti yapabilirdi, niçin yapmadı? Bundan daha iyi bir ülke mümkün değilse biz siyaseti bırakacağız. Aklı ve bilimi öncü alsaydı, planlama kapasitesini yapabilseydi, toprakları, yaylarımızı hedefleri etrafında toplayabilseydi Tayyip Bey de yapabilirdi.”

“TARIM VE HAYVANCILIK SİYASETÇİLER YÜZÜNDEN BİTTİ”

Ekonomik bozulmanın temelinde siyasetçilerin olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu şöyle konuştu:

“Tarım, hayvancılık siyasetçiler yüzünden bitti, köylerimiz köy olmaktan çıktı. Çocuklar işsiz, niye? Siyasetçiler yüzünden. ‘Seçimi böyle yaparsak alabiliriz’ hesaplarınız yüzünden memleket elden gitti.”

“BU KADAR BÜYÜK İMKANLARI OLAN ÜLKEDE HARCARKEN İNSAFLI HARCAYACAKSINIZ”

Ülkenin kaynaklarının doğru kullanılmadığını söyleyen Ağıralioğlu, şunları dile getirdi:

“Türkiye’de meselelerin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Siyasetçi yer ve yedirirse 85 milyon kişiye yetmez. Parti kavgasına gerek yok, işimiz belli. Bu kadar büyük imkânları olan ülkede harcarken insaflı harcayacaksınız. Çalışana hakkını vereceksiniz, çocukları yeteneklerine göre yönlendireceksiniz.”