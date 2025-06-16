Gençlik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Eğitime Destek Platformu (EDEP) toplantısı, gerçekleştirildi.

Toplantıda, eğitim alanındaki mevcut çalışmalar ve ihtiyaçlar değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası iş birliğini artırmaya yönelik fikir ve öneriler dile getirildi.

Toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Danacı Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ,EDEP Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Emre Bayrak, EDEP Bayburt İl Temsilcisi ve Bayburt İl Müftüsü Bayram, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.