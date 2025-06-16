İzmir Bornova Belediyesi Büyükpark’ta düzenlediği “Bornova Çevre Şöleni” ile çevre duyarlılığını, geri dönüşüm bilincini ve sürdürülebilir yaşamı eğlenceli etkinliklerle bir araya getirdi. doğa dostu atölyeler, sergiler ve sürpriz hediyelerle renklenen etkinlik büyük ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’nın sürdürülebilirlikte öncü bir kent olma hedefini vurgulayarak Türkiye’ye örnek bir çevre hareketi başlattıklarını ifade etti.

Etkinlik boyunca Büyükpark’taki stantlar, atölyeler ve sahne alanları çocuklar, gençler ve aileler tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlikte çekilen fotoğraflarda; güneş enerjisiyle çalışan fırınları deneyimleyen öğrenciler, atıklardan sanat eserleri üreten gençler ve saksılarını renklendiren çocukların neşesi çevre dostu Bornova ruhunu gözler önüne serdi.

ATIKTAN SANATA, AYAK İZİNDEN KOMPOSTA RENKLİ ATÖLYELER

“Enerjimiz doğadan” sloganıyla yola çıkan şölende; karbon ayak izi ölçümünden kompost yapımına, güneş fırını yapımından atıktan sanata dönüşüm atölyelerine kadar birçok yaratıcı etkinlik Bornovalılarla buluştu. Katılımcılar, hem çevresel etkilerini sorguladı hem de sürdürülebilir çözümleri deneyimledi. Pil, atık yağ gibi geri dönüştürülebilir atık getiren katılımcılara sürpriz hediyelerin dağıtıldığı alanda çocuklar için "Kendini Sulayan Saksı Atölyesi" büyük beğeni toplarken, “Yaşayan Elbiseler Sergisi” ile moda ve çevre bilinci bir araya geldi.

Başkan Eşki: “Türkiye’ye örnek bir çevre hareketi başlatıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çevre bilincinin yalnızca özel günlerde değil, her an yaşatılması gereken bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Çevre mücadelesinin, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin hakkı olduğunu belirten Başkan Eşki, “Bornova Belediyesi olarak geri dönüşüm, iklim adaleti ve sürdürülebilirlik konularında örnek adımlar atıyoruz. Bugün burada, sivil toplumla, gençlerle ve çocuklarla birlikte doğaya kulak verdik. Bornova’dan tüm Türkiye’ye örnek olacak bir çevre hareketini birlikte başlatıyoruz.” dedi.

Başkan Eşki ayrıca, “Yerel yönetimler, çevre politikalarının uygulanabilirliğinde en kritik aktörlerdir. Bu yüzden sadece söylemde değil, uygulamada da iddialıyız,” diyerek Bornova’da yeşil dönüşüm altyapısını güçlendirecek yeni projeler hayata geçireceklerini söyledi.