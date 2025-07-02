Suriye’nin sanayi ve ticaret hamlesinde Türk mühendisliği ön plana çıktı. Opaş Elektrik, Syria Industrial Expo 2025’te yenilikçi çözümleriyle dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Opaş Elektrik, Suriye’de sanayi ve ticaretin yeniden canlandığı bir dönemde, Türk şirketi Opaş Elektrik, Syria Industrial Expo 2025’te (SINEX ve BUILDEX) yer alarak bölgesel iş birliğinde öncü rol oynadı.

Halep ve Şam’da bayileriyle faaliyet gösteren firma, uzun süredir iş birliği yaptığı AOG-HM distribütörü Osman Abdullah ile fuara katıldı.

Opaş Elektrik’in standı, Fatih ve Atakan Obuz liderliğindeki ekip tarafından yönetildi. Firma, elektriği güvenle yalıtma ve yönlendirme çözümleriyle Suriye’nin yeniden yapılanan sanayi altyapısına Türk teknolojisini entegre etme vizyonunu sergiledi.

Ürünlerinin kalitesi ve uzun ömürlü performansı, fuar ziyaretçilerinin ilgisini çekti.

Opaş yetkilileri, fuarın Türk mühendislik kalitesini bölgeye taşıma açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtirken, “Kadim bayimizle buluşarak ürünlerimizi son kullanıcıya tanıttık. Karşılıklı güven ve samimiyet, iş birliğimizin temelini oluşturuyor” dediler.