Türk pop müziğinin efsanesi Sezen Aksu’nun 5 yıl aradan sonra çıkardığı yeni albümü “Paşa Gönül Şarkıları”, 27 Haziran 2025’te dijital müzik platformları ve radyolarda yayınlandı. Albüm, SPOTİFY’da geri sayım başladı.İSTANBUL (İGFA) - Türk müziğinin ikonik ismi Sezen Aksu, 5 yıl aradan sonra yeni albümü “Paşa Gönül Şarkıları” ile hayranlarıyla buluştu.

27 Haziran 2025 Cuma günü saat 00:00 itibarıyla dijital müzik platformları ve radyolarda yayınlanan albüm, sanatçının 50. sanat yılında müzikseverlere sunduğu özel bir hediye oldu.

“Paşa Gönül Şarkıları”, Sezen Aksu’nun duygusal derinliği ve hayat felsefesini yansıtan yeni şarkılar ile yeniden düzenlenen eserlerden oluşan 12 şarkılık bir koleksiyon.

Albüm, Spotify gibi dijital platformlarda yayınlanırken, dinleyiciler için geri sayım özelliği ile çıkış anında bildirim alma imkânı sunuluyor.

SPOTİFY GERİ SAYIM İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ