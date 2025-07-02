Mayıs ayında yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Aydıntepe Kaymakamlığına atanan Abdulkadir Nar ve Demirözü Kaymakamlığına atanan Özlem Kılıçtürk görevlerine başladılar.

Afyon’un İscehisar İlçesi Kaymakamlığından Demirözü Kaymakamlığına Özlem Kılıçtürk ile Nevşehir Hacıbektaş İlçesi Kaymakamlığından Aydıntepe Kaymakamlığına atanan Abdulkadir Nar Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’ı ziyaret ettiler.

Görevlerine başlayan Özlem Kılıçtürk ve Abdulkadir Nar’a yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Vali Eldivan, her iki isme de başarılar diledi.