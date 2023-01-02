Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi'nde halkın yoğun katılımı ile gerçekleşen program Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Abdulmuttalip Gülsün’ün Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı. Anadolu Gençlik Derneği Bayburt Şube Başkanı Faris Tütüneken programda yaptığı konuşmada,

"Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 31 Aralık Cumartesi gününü 1 Ocak Pazar gününe bağlayan gece 81 şubemizde yaklaşık 600 kadar noktada Mekke’nin Fethi Programı düzenliyoruz. Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam Ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıldönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmadan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz.

Ayrıca biz, İstanbul’un Fethini Diyarbakır’a, Diyarbakır’ın Fethini Kudüs’e, Kudüs’ün Fethini Mekke’ye ve Mekke’nin Fethi’ni de vahyin insanlığa olan çağrısına bağlamayan her anlayışın eksik olduğunu düşünüyoruz. Fetih işgal değildir.

Fetih bir ırkın diğer ırkı tarumar etmesi değildir, bir bölgenin halkının diğer bölge halkını sömürmesi değildir, insanların inanç ve düşüncülerini zorla değiştirme değildir. Enerji kaynaklarını, yer altı yer üstü zenginliklerin ele geçirmek için savaşanlar, insanları imha etmek için savaşanlar bunu anlayamaz. Biz Bayburt Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz.

İnsanımız kültür emperyalizminin yanında değil fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz" dedi. Derneğin bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetleri anlatan sinevizyon gösterimi ile devam eden programda, 6-12 yaş arası çocuklardan oluşan Bahar Çiçekleri Grubunun şiirler, marşlar ve oratoryo gösterileri ile devam etti. Doç. Dr. Orhan Güzeloğlu'nun Mekke’nin Fethi konulu sunumu, Şingah Camii İmam Hatibi Hacı Dursun Kelleci ve Ulu Camii Müezzin Kayyimi İsa Atarı’nın Kuran ziyafeti, Grup Çağrı’nın ezgi ve marşlarıyla devam eden program, Siyer-i Nebi Lise Düzeyi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ve programa katılan misafirlere hediye takdimiyle son buldu.