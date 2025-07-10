İzmit Belediyesi, Gültepe Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinlerken, yapılan hizmetleri inceledi. Mahalle ziyaretinde “Gülümse İzmit” vizyonu da vurgulandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi’nin daha yaşanabilir bir kent hedefiyle düzenlediği mahalle ziyaretleri programı, bu hafta Gültepe Mahallesi’nde devam etti.

Belediye başkan yardımcıları, müdürler ve Gültepe Mahalle Muhtarı Yusuf Çevik’in katıldığı ziyarette, mahalle sakinlerinin talepleri dinlenerek, mevcut hizmetler yerinde incelendi. Program, halkla sıcak ilişkiler kurmayı ve sorunlara yerinde çözüm üretmeyi amaçladı.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, “Gültepe Mahallesi’ni sokak sokak gezeceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini not alıp sohbet edeceğiz. İzmit’i kente yakışır hale getirmek için gayretle çalışıyoruz. Ortak akılla ‘Gülümse İzmit’ bayrağını yükselteceğiz” dedi.

Başkan Yardımcısı Celal Hülür ise, “Muhtarımıza teşekkürler. Gültepe yaşanabilir bir bölge. Milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz,” diye ekledi.

Gültepe Mahalle Muhtarı Yusuf Çevik, “Mahallem adına İzmit Belediyesi’ne teşekkür ederim. Koçal Sokağı, Neşe Sokağı ve Zabıtan-Gültepe bağlantı yolu gibi hizmetler yapıldı. Bu duyarlılık değerli” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, mahalle halkının memnuniyetini yansıtan bir atmosferde sona erdi.