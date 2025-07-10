Bursa'nın Karacabey ilçesi Çavuş Mahallesi’nde çıkan yangın, itfaiye ve Karacabey Belediyesi’nin 5 saatlik çabasıyla kontrol altına alındı. Yangında, zeytinlik ve ormanlık alanda 500 dönüm zarar gördü.BURSA (İGFA) - Bursa'da Karacabey’in Çavuş Mahallesi’nde Omar Bayırları mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Karacabey ve Bandırma itfaiye ekipleri ile Karacabey Belediyesi’nin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alanlara ve anız tarlalarına yayıldı.

Çevre mahalle sakinleri endişe yaşarken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçrama riski oluştu.

HIZLI MÜDAHALE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yangın ihbarı üzerine Karacabey ve Bandırma itfaiye ekipleri ile Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı iş makineleri bölgeye sevk edildi.

İş makineleri, alevlerin ormanlık alana ve yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek için güvenlik şeritleri oluşturdu. Yaklaşık 5 saatlik yoğun çabanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Zarar gören alanın yaklaşık 500 dönüm olduğu, belediyenin savunma hattının daha büyük bir felaketi önlediği belirtildi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “Yangın hepimizi üzdü, ancak ekiplerimizin gayretiyle büyük bir felaket önlendi. Mahalle halkına geçmiş olsun diliyorum” dedi.

Çavuş Mahalle Muhtarı Mustafa Uz ise, “Büyük bir korku yaşadık, zamanında müdahale sayesinde felaketten kurtuldık. Ekiplere teşekkür ederim” diye konuştu.