MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik ücretinin 280.850,64 TL olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, başvuruları 8 Temmuz'da başlayan bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesiyle 2025 yılının ikinci 6 ayı için bedelli askerlik ücretinin 280.850,64 TL (iki yüz seksen bin sekiz yüz elli lira altmış dört kuruş) olarak belirlendiği kaydedildi.