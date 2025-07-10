Selectum ve Asteria Hotels&Resorts, kültürel mirası koruma amacıyla Sillyon Antik Kenti kazılarına destek başlattı; daha önce Side Liman Kutsal Alanı’nda da katkıda bulunmuştu.İSTANBUL (İGFA) - Selectum ve Asteria Hotels&Resorts, düzenli sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Antalya’nın tarihi zenginliklerine destek vermeyi sürdürüyor.

Bu kez, Pamfilya Bölgesi’nde yer alan ve günümüzde Serik ilçesi Yanköy Mahallesi Kocagözler Mevkii’nde bulunan Sillyon Antik Kenti’nin kazılarına maddi ve manevi destek sağlamaya başladı.

M.Ö. 334’te Büyük İskender’in bile alamadığı, sikke basan güçlü bir kent olan Sillyon, Türk-İslam Dönemi’nde Karahisar-ı Teke Kalesi olarak da önemli bir merkezdi. Akropoldeki Kale Mescidi, Antalya’nın en erken Türk-İslam eserlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

GEÇMİŞTE SİDE DESTEĞİ

Daha önce Side Limanı Kutsal Alanı’ndaki kazılara destek veren oteller, Athena, Apollon ve Demeter Tapınağı’nı kapsayan bölgede çalışmalar yürütmüştü. Arkeolog Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ve ekibinin çabalarıyla, Demeter Tapınağı doğusundaki Geç Antik Çağ hamam yapısının tespit edilip restorasyonu hızlandı.

Selectum’un katkılarıyla bu proje başarıyla tamamlandı.

Kültürel mirasın korunmasının toplumun geleceği için hayati olduğunu vurgulayan oteller, Sillyon ve benzeri alanlarda yeni kazı destekleri için planlamalara başladı. Söz konusu çalışmaların toplumsal ve ekonomik değere katkı sağlayarak diğer markalara örnek olması bekleniyor.