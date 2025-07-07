Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 7 Temmuz 2025 tarihinde Akdeniz’de, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerde de hissedildi.ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20:46’da Akdeniz’de, Muğla’nın Datça ilçesine 188.73 kilometre mesafede 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem yerin 7.37 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği belirtilirken, AFAD’dan yapılan açıklamada can kaybı veya maddi hasar bildirilmediği ifade edildi.