İçişleri Bakanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, hakkında yürütülen rüşvet soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, Böcek’in görevden uzaklaştırılmasının, soruşturmanın selameti ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Hatırlanacağı gibi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025’te gözaltına alınan Böcek, aynı gün nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.