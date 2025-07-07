CHP Dış İlişkilerden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Murat Özçelik, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Özçelik, 38. Olağan Kurultay sonrası yaşanan hizipleşmeler, kişisel menfaatlerin öne çıkması ve demokratik ilkelere gölge düşüren uygulamalar nedeniyle CHP’nin mevcut yönetim anlayışına olan inancını kaybettiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Emekli Büyükelçi Murat Özçelik, CHP'den istifa ettiğini açıklarken, 38. Olağan Kurultay sonrası parti içinde derinleşen hizipleşmeler ve kişisel menfaatlerin halkın ihtiyaçlarının önüne geçmesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Özçelik, “Parti içindeki iletişim politikaları, kurucu değerlere ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu vizyoner muhalefet anlayışına zarar veriyor” dedi.

"İBB TARTIŞMALARI VE USULSÜZLÜKLER KABUL EDİLEMEZ”

Murat Özçelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafındaki tartışmalar ve yanlışların üstünün örtülmeye çalışıldığını vurgulayarak, “Parti kaynaklarının halk için çözüm üretmek yerine tek bir ismin etrafında seferber edilmesi kabul edilemez bir tablo yaratıyor” diye konuştu.

Ayrıca, kurultay sürecinde demokratik ilkelere gölge düşüren usulsüzlüklerin yaşandığını savundu.

Özçelik, eski genel başkanın 2010’dan bu yana sürdürdüğü liderliğin, partililer ve kamuoyu nezdinde güven ve başarı üretmediğini öne sürdü.

“TÜRKİYE’NİN KRİZDEN ÇIKIŞI İÇİN YENİ BİR YOL GEREKLİ”

Türkiye’nin ekonomik kriz, hukukun üstünlüğü, toplumsal kutuplaşma ve dış politikada yalnızlaşma gibi çok katmanlı sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Murat Özçelik, “Bu krizden çıkış, samimi, kararlı ve halkla bağ kurabilen bir siyaset anlayışıyla mümkün. Ancak CHP’nin mevcut yönetim anlayışı ve örgütsel yapısıyla bu arayışın öncüsü olabileceğine inancım kalmadı” dedi.

Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlılığını vurgulayan Özçelik, “Ülkenin geleceğini dert edinen, liyakatli ve ahlaklı insanlarla halkın güvenini kazanacak yeni yollar aramak artık bir mecburiyet. Bu nedenle CHP üyeliğimden istifa ediyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.