Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2027 yıllarında uygulanacak bitkisel üretim desteklemelerine ilişkin Tebliğ’de (No: 2024/39) değişiklik yaptı. 5 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ (No: 2025/13) ile ikinci ürün olarak soya üretimine ek destek sağlandı, arpa için depolama tarihi öne çekildi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ’de (No: 2024/39) değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre bitkisel üretim desteklerinde yeni düzenlemeler getirdi.

SOYA ÜRETİMİNE EK DESTEK

Tebliğin 5. maddesine eklenen hükümle, ikinci ürün olarak soya üretilmesi durumunda, diğer ürün veya üretimlerden tutarı yüksek olana yapılan ödemeye ilave olarak temel destek ödenecek. Bu düzenleme, soya üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

ARPA DEPOLAMA TARİHİ DEĞİŞTİ

Bu arada Tebliğin 17. maddesinde yapılan değişiklikle, lisanslı depolarda ürün depolama dönemlerine ilişkin arpa için başlangıç tarihi 1 Haziran’dan 15 Mayıs’a çekildi. Bu, arpa üreticilerinin destekten daha erken yararlanmasını sağlayacak.