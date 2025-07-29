Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; Mut ilçesinde tarım potansiyeliyle öne çıkan Kurtuluş, Çatalharman ve Çınarlı Mahalleleri’nin de içinde bulunduğu geniş bir yerleşim ağına hizmet veren grup yolunu yeniledi.MERSİN (İGFA) - Ekiplerin özverili çalışmasıyla, 26 kilometrelik yolda sathi asfalt kaplama asfalt çalışmaları 8 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Sürücülerin büyük zorluklar yaşadığı, dar ve virajlı olması sebebiyle zaman zaman kaza riski oluşturan yol, yapılan düzenlemelerle adeta baştan yaratıldı. Yol artık hem daha geniş, hem daha güvenli.

9 MAHALLE BU YOL SAYESİNDE RAHAT BİR NEFES ALDI

Yapılan genişletme çalışmaları yalnızca Kurtuluş, Çatalharman ve Çınarlı’yı değil, aynı zamanda Hacıahmetli, Narlı, Pamuklu, Dereköy, Karacaoğlan ve Çatak Mahalleleri’ni de doğrudan etkiliyor. Grup yolunu kullanan vatandaşlar; artık hem tarımsal ürünlerini taşıma, hem de günlük ulaşım açısından çok daha konforlu bir yolculuk yapabiliyor.

Bölgenin en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan bu grup yolu; toplam 9 mahalle tarafından hem Mut ilçe merkezine, hem de Mut Organize Sanayi Bölgesi’ne giden üreticilerin de kullandığı yol olduğu için büyük önem taşıyor. Artık daha geniş ve modern hale gelen yol sayesinde tarım ürünlerinin sevkiyatı daha hızlı ve daha güvenli biçimde gerçekleşecek.

DEMİRTAŞ: “26 KİLOMETRELİK YOLU 8 GÜN GİBİ KISA BİR SÜREDE BİTİRDİK”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda formen olarak görev yapan Mustafa Demirtaş, Mut Kurtuluş-Çatalharman-Çınarlı grup yolu çalışmaları hakkında bilgi vererek, “26 kilometrelik bu yolun genişliği önceden 4-5 metreydi. Yolu yaklaşık 13-14 metre olacak şekilde genişlettik” dedi. Bölgenin geçimini tarım ile sağladığını kaydeden Demirtaş, “Burada erik, kayısı, zeytin gibi tarımın önde gelen ürünleri yetiştiriliyor. Aynı zamanda bir grup yolu olan bu yolu Kurtuluş, Çatalharman, Çınarlı, Hacıahmetli, Narlı, Pamuklu, Dereköy, Karacaoğlan ve Çatak mahalleleri de kullanıyor” diye konuştu.