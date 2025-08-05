CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun soru önergesine yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki 19. yüzyıl Aydınpınar Kilisesi’nin (Hagios Apostoloi) restore edilerek kültürel-sosyal merkeze dönüştürülmesi için tahsis sürecinde engel kalmadığını bildirdi. CHP'li Kayışoğlu, projenin yerel turizme ve esnafa katkı sağlayacağını vurguladı.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun TBMM’ye sunduğu soru önergesine yanıt olarak, Mudanya Belediyesi’nin Aydınpınar Mahallesi’nde bulunan 19. yüzyıl Aydınpınar Kilisesi’ni (Hagios Apostoloi) kültürel ve sosyal merkeze dönüştürme talebine ilişkin detayları paylaştı.

Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı’nın “sakınca yoktur” görüşüyle tahsis sürecinde diplomatik engelin kalktığını duyurdu.

TAHSİS VE RESTORASYON SÜRECİ HIZLANIYOR

Bakanlık açıklamasında, “Bursa ili, Mudanya ilçesi, Aydınpınar Mahallesi’nde bulunan Aydınpınar Kilisesi’nin restore edilerek kültürel ve sosyal fonksiyonlu bir merkez olarak kullanılmak üzere Mudanya Belediyesi’ne tahsis edilmesi talebine Dışişleri Bakanlığı’nca sakınca bulunmamaktadır” denildi.

Tahsis işlemlerinin tamamlanmasının ardından proje aşamasına geçileceği belirtildi.

Mudanya Belediyesi’nin hazırlayacağı restorasyon projelerinin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne sunulması halinde, dosyanın “ivedilikle” Koruma Bölge Kurulu gündemine alınacağı taahhüt edildi.

“YEREL TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanıtını değerlendirerek, “Tarihi mirasımız, gelecek kuşakların emanetidir. Aydınpınar Kilisesi’nin restorasyonu ve kültür merkezine dönüştürülmesi, Mudanya’ya turizm ve sosyal yaşam açısından büyük değer katacak. Yıl boyunca ziyaretçi çekerek esnaf ve yerel işletmelere katkı sağlayacak” dedi.

Kayışoğlu, projenin bölgeye ekonomik ve kültürel canlılık getireceğini vurguladı.

Öte yandan projenin ilk adımı olarak Mudanya Belediyesi'nce kilisenin tarihi dokusuna uygun onarım projelerini hazırlayıp Koruma Bölge Müdürlüğü’ne sunulması ve ardındanBursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından öncelikli olarak değerlendirmesi bekleniyor. Değerlendirmeler sonucu başlayan restorasyon ile birlikte kilisenin; sergi, atölye, kültürel etkinlik ve sosyal faaliyetler için bir kültür merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.