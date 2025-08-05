Bursa Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da yürütülen asfaltlama çalışmaları ile hem yayaların hem de sürücülerin güvenliği ve konforu ön planda tutuluyor.

Vatandaşların ulaşım konforunu arttırmaya yönelik yatırımlarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, cadde ve sokaklarda kullanım ömrünü tamamlayan asfalt zemini yeniliyor. İlçedeki yolların daha güzel ve ulaşılabilir olması için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Doğanevler Mahallesi’ndeki 2. Dadaş Sokak’ta asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Sokağın bozulan zeminini ilk olarak freze makinesi ile kazıyan belediye ekipleri, kazınan yolu asfalt dökerek yeniledi. 760 metre uzunluğuna ve 9 metre genişliğine sahip yol için 1650 ton asfalt serimi yapıldı. Sokağı yenileyerek bölge halkının hizmetine sunan Osmangazi Belediyesi, bu çalışmayla vatandaşların takdirini topladı. İlçeye yapılan hizmetlerden memnun olan vatandaşlar, istek ve taleplerinin en kısa sürede hayata geçirilmesinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, yaz ayları boyunca ilçe genelindeki birçok cadde ve sokakta asfalt yenileme çalışmalarının gerçekleşeceğini ifade etti.