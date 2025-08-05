Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlık sürecinde olduğu gibi tercih döneminde de gençleri yalnız bırakmıyor. Üniversite adaylarının geleceklerini doğru tercihlerle şekillendirmeleri amacıyla 11 ilçedeki 18 farklı nokta oluşturulan Üniversite Tercih Noktalarında, ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlık sürecinde olduğu gibi tercih döneminde de gençleri yalnız bırakmıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 4-8 Ağustos tarihleri arasında kentin dört bir yanında tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Uzman rehber öğretmenler eşliğinde verilecek bu destek, 11 ilçede oluşturulan 18 farklı noktada tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

11 İLÇEDE 18 FARKLI ‘ÜNİVERSİTE TERCİH NOKTASI’

Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitimden spora, kültür sanattan burslara kadar birçok konuda gençlerin sosyal ve ekonomik taleplerine yönelik farklı projelere imza atmaya devam ediyor. Üniversite sınavına hazırlananlara yıl içerisinde ücretsiz eğitimler ve deneme sınavlarıyla destek olan Büyükşehir Belediyesi, sınav sonrası önemli karar noktalarından biri olan üniversite tercihlerinde de adayları yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak olanlara 11 ilçedeki 18 farklı Üniversite Tercih Noktası'nda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Sınav sonuçlarının ve bireysel tercihlerin değerlendirildiği tercih noktalarında, en uygun üniversite ve bölümler hakkında bilgi veriliyor.

Osmangazi’de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Zafer Plaza önü ve Korupark, Yıldırım’da Belediye Bayrak Alanı, Nilüfer’de Podyum Park ile Sur Yapı Marka AVM gibi yoğun noktalarda 8 Ağustos’a kadar tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. İlçelerde ise Gemlik İskele Meydanı, İnegöl Heykel önünde 5 ve 6 Ağustos, İznik Eski Belediye Binası önünde 6 ve 7 Ağustos, Mudanya İskele Meydanı’nda 7 Ağustos, Karacabey Atatürk Kent Meydanı ve Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı’nda ise 8 Ağustos tarihlerinde rehberlik desteği sağlanacak. Ayrıca Yıldırım Naim Süleymanoğlu ve Vakıf YKS Hazırlık Merkezleri, Osmangazi Hürriyet YKS Hazırlık Merkezi ile Orhangazi YKS Hazırlık Merkezi’nde de danışmanlık hizmeti veriliyor.

“ADAYLARIN DOĞRU TERCİHLER YAPMASINI İSTİYORUZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, üniversite tercih sürecinin hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Puanların alındığını ve tercih dönemine geçildiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin de her zaman olduğu gibi bu dönemde de gençlerin yanında olduğunu ifade etti. 11 ilçedeki 18 farklı noktada Üniversite Tercih Noktaları oluşturduklarını ifade eden Başkan Bozbey, “8 Ağustos tarihine kadar öğrencilerimize destek olmak ve doğru tercih yapmalarını sağlamak amacıyla rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla yanlarında oluyoruz. Adayların doğru tercihler yapmasını istiyoruz. Gençlerin sadece bir üniversite kazanmaları değil, aynı zamanda istedikleri bölümlere yerleşmeleri gelecekleri açısından son derece önemli” dedi.