Ordu Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün yukarı taşıyor.ORDU (İGFA) - 19 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlatan Büyükşehir, bir yandan da içme suyu hattı olmayan mahallelere yeni içme suyu hatları kazandırıyor.

Bu kapsamda çalışmalarına Kabadüz ilçesinde sürdüren OSKİ, Akgüney, Harami ve Yeşilada Mahallelerinde içme suyu çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışma ile 3 mahalle sağlam içme suyu altyapısına kavuşmuş oldu.

3 MAHALLEYE 7 BİN 500 METRELİK İÇME SUYU HATTI YAPILDI

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile 19 ilçede yoğun çalışma gerçekleştiren OSKİ, Kabadüz İlçesi’nde ihtiyaçlara cevap vermeyen ve sık arızalanan içme suyu hatlarını sil baştan yeniledi. Kabadüz’ün 3 mahallesinde yapılan çalışma ile Akgüney Mahallesi’nde 1000 metre, Harami Mahallesi’nde 3 bin 500 metre ve Yeşilada Mahallesi’nde 3000 metrelik içme suyu hattını sil baştan yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

BİN 168 KİŞİ YARALANACAK

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan içme suyu hattı çalışmasından Akgüney, Harami ve Yeşilada Mahallelerinde toplam 1.168kişi yararlanacak. Ana şebekelerden yapılan hat çekimi sonrası evlere abone bağlantıları yapılıyor.