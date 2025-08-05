Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde Gülnar’da gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarına, bir yenisi daha eklendi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Zeyne Mahallesi’nde yürüttüğü yol yenileme çalışmaları, caddeyi sık sık kullanan vatandaşlar ve esnaf tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Ayrıca merkez mezarlığına da yakın olan caddenin son hali Zeynelileri sevindirdi. Mersin merkeze 151, Gülnar merkezine ise 26 km uzaklıkta olan ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı mahallede, vatandaşlar geçimlerini çiftçilikle sağlıyor. Önemli bir güzergahta bulunan yolun yenilenmesi, hem tarımsal üretimi hem de ticareti olumlu etkileyecek. Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretim alanlarında gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları, bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişimine de büyük katkı sağlıyor.

DİNÇ: “YOLUMUZ 1100 TON MALZEME KULLANILARAK VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, “Zeyne Merkez Mezarlığı güzergahında yer alan Şehit Recep Çelik Caddesi’nde altyapı işlemleri tamamlandıktan sonra, 1100 ton malzeme kullanılarak 850 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde sıcak asfaltlama çalışması yapıldı. Yol çizgi ve trafik levha çalışmaları ile birlikte yolun güvenliği de artırılarak, Zeyne Şehit Recep Çelik Caddemiz yeni haliyle vatandaşlarımızın kullanımına açıldı” sözlerine yer verdi.

MUHTAR ÇAĞLAR: “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE GÜVENİYOR VE İNANIYORUZ”

Yapılan asfalt çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeyne Mahalle Muhtarı Havva Çağlar, “Zeyne Mahallesi, merkezi olması nedeniyle Şehit Recep Çelik Caddemizin vatandaş için ayrı bir önemi vardı. Yolumuz şimdi çok güzel oldu. Mahalleli de çok memnun. İyi ki Vahap Başkan var. Büyükşehir Belediyesi’ne güveniyor ve inanıyoruz” diye konuştu.