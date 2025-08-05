İzmit Belediyesi çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak ve geleneksel oyunları yeniden sokağa taşımak amacıyla hayata geçirdiği “Mahallelerde Geleneksel Çocuk Şenliği” Temmuz ayı boyunca büyük ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve farklı mahallelerde gerçekleştirdiği “Mahallelerde Geleneksel Çocuk Şenliği” etkinlikleri büyük ilgi gördü. Malta, Akpınar, Tavşantepe, Serdar, Alikahya, Kuruçeşme gibi farklı mahallelerde çocuklarla buluşuldu. Çocukların yanı sıra, ailelerin de katılımıyla bayram havasında geçti.

Temmuz ayı etkinliklerinde Gündoğdu Utkan Parkı, Hasan Bitmez Parkı, Hacı Hızır Kertil Tekke Meydanı ve Yahya Kaptan Şehit Selçuk Gökdağ Parkı gibi alanlarda çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu. Katılımın en yoğun olduğu mahalleler arasında Gündoğdu ve Yahya Kaptan yer aldı.

AĞUSTOS AYINDA 13 FARKLI NOKTADA DEVAM EDECEK

Geleneksel Çocuk Şenlikleri, Ağustos ayında da İzmit’in farklı mahallelerinde devam edecek. 5 Ağustos’ta Kozluk Mahallesi Doğa Parkı’ndan başlayacak etkinlikler; Alikahya Fatih, Topçular, Serdar, Ayazma, Kuruçeşme gibi mahallelerin yanı sıra kırsalda Akpınar, Orhaniye, Mecidiye ve Fethiye Köy Meydanlarında da çocuklarla buluşacak.