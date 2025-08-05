Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Burak Alp Mutlu Yunanistan’dan ikincilik kupasıyla döndü.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Satranç Takımının genç yetenekleri, uluslararası arenada da başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor.

Kulübün Yıldız Satranç Takımı sporcusu Burak Alp Mutlu, Yunanistan’da düzenlenen 34. Uluslararası Kavala Açık Satranç Turnuvası ikincilik kupasının sahibi oldu.

28 Temmuz – 4 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen önemli organizasyonun B kategorisinde 215 kişi hamle yaptı. Turnuvaya 39. sıradan başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 16 yaşındaki sporcusu, oynadığı 9 maçta 8 puan topladı ve elde ettiği derece ile önemli bir başarıya imza attı. Burak Alp Mutlu başarılı sonuçlarını ikincilik kupasıyla taçlandırmayı başardı.