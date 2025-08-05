Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla ilk döneminde başlattığı çalışmalar bu dönemde de büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile geçmiş yıllarda fidanları dağıtılan ve bugünlerde hasadı yapılarak kilogramı 500 TL’den başlayan fiyatlarda alıcı bulan mavi yemiş üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin, üreticilerin alternatif gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla başlattığı projeler yüz güldürmeye devam ediyor. Başkan Güler’in 2019 yılında göreve gelmesi ile kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülen çalışmalarda gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından güçlü bir ticari ürün olan mavi yemiş, çiftçilerin üretim kültürüne girdi.

176 DEKAR ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi 2020 yılından itibaren birçok ilçedeki üreticiye fidan ve damlama sulama borusu desteği sağladı. Yapılan bu desteklerle mavi yemiş üretim alanı Ordu genelinde bu yıl itibari ile 176 dekara ulaştı.

EKONOMİK GETİRİSİ İLE ÜRETİCİLERİ MUTLU ETTİ

Bu çalışmalarla birlikte mavi yemiş fındığın yanında ilave gelir getirici ürün olarak üretim kültüründeki yerini aldı. Ordu topraklarını seven ve verimin oldukça iyi olduğu mavi yemiş 500 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, ekonomik getirisi ile üreticileri de mutlu etti. Fındık veriminin düşük olduğu bahçelerde mavi yemişe geçen üreticilerin birim alanda elde ettikleri geliri ise artırmış oldu.

MAVİ YEMİŞ ÜRETİCİLERİ ÜRÜNDEN DE GELİRİNDEN DE MEMNUN

Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Gürgentepe ilçesinde mavi yemiş bahçesi kuran üreticilerden Adem Polat ve Murat Polat, mavi yemişin fındığın az olduğu yerlerde önemli bir getirisi olduğunu ve bahçelerini her geçen gün büyüttüklerini söylediler. Ürün kalitesinin ve üretim miktarının kendilerine çok mutlu ettiğini aktaran üreticiler, bu yılki ürünü ise 500 TL’den sattıklarını ve herhangi bir pazar sorunu yaşamadıklarını ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan üreticiler, katkılarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

DESTEKLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi mavi yemiş yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaştırılması amacıyla fidan, eğitim ve her türlü teknik desteğini sürdürecek.