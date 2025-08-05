Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas’ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakan, yaralılara acil şifalar diledi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sivas’ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu yaşanan trajedi için üzüntüsünü ifade etti.

Bakan Yumaklı, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Rabb’imden acil şifalar niyaz ediyorum” dedi.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1952624550660731216

Hatırlanacağı gibi sabah saatlerinde fındık işçilerini taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4’ü ağır 18 kişi yaralanmıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar Suşehri ve Zara devlet hastanelerine kaldırıldı.