Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SASKİ yönetimi ile yaptığı toplantıda su ile ilgili mevcut durum ve yatırımların son durumuna ilişkin bilgi aldı. Başkan Alemdar, vatandaşın suya kesintisiz ulaşabilmesi için tüm kadronun kesintisiz, ara vermeden çalışması için talimat verdi.SAKARYA (iGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, altyapı yatırımlarıyla ilgili SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu ve genel müdür yardımcılarından bilgi aldı.

Kurumun yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, kuraklık ve suya olan talebin artmasıyla yaşanan kesintiler ana gündem konusu oldu.

Kesintilerin yaşandığı ilçelerin su giriş çıkış miktarlarını, depo seviyelerini ve kayıp – kaçak oranlarını tekrar inceleyen Başkan Alemdar, kalıcı çözümler ile kesintisiz içme suyu her aboneye ulaşana kadar tüm kadroların ara vermeden, kesintisiz çalışması yönünde talimat verdi.

Başkan Alemdar, kuraklık nedeniyle su kaynaklarında yaşanan azalmanın yanında bilinçsiz su tüketiminin kesintilere sebebiyet verdiğini aktararak, vatandaşlara tasarruf çağrısını yineledi.

HER BİR TALEBİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Alemdar şöyle dedi: “Hemşehrilerimizin su ve altyapıyla ilgili taleplerini biliyoruz. Bu konuda tüm çalışmaları değerlendiriyoruz.Kuraklık su kaynaklarımız üzerindeki etkisini her geçen gün artırırken bir yandan da bilinçsiz tüketim, kesintisiz içme suyu için verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Ancak her bir nokta için gerekli planlamaları yapıyoruz.İnşallah bilinçsiz kullanımın azalması, kayıp kaçak oranının minimum seviyelere gelmesi ve yeni yatırım hamleleriyle suyu kesintisiz bir şekilde musluklara ulaştıracağız” dedi.

Sakarya’nın en zor yaz ayını yaşadığını da belirten Başkan Alemdar, “Türkiye’nin birçok noktasında kuraklıktan dolayı göller ve barajlar kururken, biz kaynaklarımızı korumak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz.Bizim şu an öncelikli ve tek derdimiz ne olursa olsun Sakarya’da yaşayan her vatandaşımıza içme suyunu kesintisiz ulaştırmak” ifadelerini kullandı.