Araştırmacı-Yazar ve Bergama Belediyesi Eski Başkanı Sefa Taşkın, Bergama’daki 35 yıllık direnişi Bornova’da anlattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide Zeus Sunağı’nın iadesi için 35 yıldır yürüttüğü mücadeleyi anlattı. Taşkın, bu deneyimlerden yola çıkarak Bornova’nın da Homeros gibi evrensel bir değere sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Kültürel mirasa sahip çıkmanın bilimsel, kapsamlı ve devlet politikası haline gelmesi gerektiğini belirtti. Bornova Belediyesi ise bu alandaki çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Araştırmacı-Yazar ve Bergama Belediyesi Eski Başkanı Sefa Taşkın, Zeus Sunağı’nın Almanya’dan geri getirilmesi için verdiği 35 yıllık mücadeleden süzülen birikimini Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü tarafından Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen ve moderatörlüğünü sanat tarihi uzmanı Ezel Kurmuş'un üstlendiği “Taşların Hafızası Söyleşi Serisi” kapsamında Bornovalılarla paylaştı.

HOMEROS’A SAHİP ÇIKMAK EVRENSEL BİR SORUMLULUK

Taşkın, Bornova’nın yetiştirdiği evrensel bir değer olan Homeros’un yalnızca bir “yerel miras” değil, tüm insanlığın kültürel zenginliği olduğunu vurguladı. Homeros’un mirasına sahip çıkmanın bilimsel, sürekli ve kapsamlı bir stratejiyle mümkün olacağını belirten Taşkın, "Önce paradigmayı belirlemeli, kültürel mirası bir devlet politikası haline getirmeliyiz" dedi. Antik dönemden günümüze uzanan kültürel zenginliğe dikkat çeken Taşkın, “Milattan önce 177’deki depremde yıkılan İzmir’i yeniden inşa ettiren Aristides de bizim, Homeros da bizim” ifadelerini kullandı.

ZEUS SUNAĞI: BELGELERLE ORTAYA KONULAN TARİHİ KAÇAKÇILIK

Taşkın, Berlin Müzesi’nde sergilenen 1.496 Anadolu kökenli eserin yasa dışı yollarla götürüldüğünü, Carl Humann’ın tarihi bir hırsız olduğunu belgelerle kanıtladıklarını aktardı. Taşkın’ın 157 konferans ve kitaplarla büyüttüğü bu mücadelenin, Almanya’da dahi karşılık bulduğunu anlatan Taşkın, “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi de 2020 yılında Zeus Sunağı'nın iadesi konusunda karar aldı. Mücadelemiz sürüyor” dedi.

BORNOVA BELEDİYESİ'NDEN VEFA VE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, “Sayın Taşkın’ın yerel yönetimler ile kültürel miras arasında kurduğu bağ, bizler için çok kıymetli. Bornova’nın kültürel mirasını ortaya çıkarmak ve tanıtmak için çalışmalarımız sürecek” dedi.