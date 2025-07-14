Yeni bir haftanın ilk gününde hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji, özellikle Marmara ve Kuzey Ege için kuzey yönlerden esecek rüzgara yönelik 'kuvvetli' uyarıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Artvin ve Ardahan ile ilk saatlerde Uşak, Ankara'nın güney ve doğu kesimleri ve Konya'nın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edilirken, bu bölgeler için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı yapıldı.