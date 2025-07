Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği İle düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere koşusu, yoğun bir katılımla gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ye bağlı Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu, büyük ilgi ve katılımla Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde düzenlendi. 11 kategoride yapılan yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından ve Gölcük, Değirmendere’den 107 at katıldı. Büyük heyecan ve çekişme yaşanan yarışlarda; dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllendirildi.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti’nde düzenlenen yarışlarda izleyiciler arasında; MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Vekili Kadir Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Uzuner ve Kürşat Çakıroğlu, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ile Gölcük ve çevre illerden gelen yüzlerce vatandaş yerini aldı.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Çekişmeli yarışlarda Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, İthal Atlar(A), İthal Atlar(B), Köylü Dörtnal kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

YARIŞMALAR SONUNDA DERECEYE GİREN ATLAR

Baş atlar: 1. Özgür Güven, 2. M. Zaid Oruç, 3. Berker Gün. Başaltı: 1. Berker Gün, 2. Recep Şimşir, 3.İbrahim Barut. Büyük Orta: 1. Niyazi Yavyu, 2. Serhat Kadir, 3.Recep Akbaş. Küçük Orta: 1. Zekiler Gıda, 2. İbrahim Barut, 3.Hasan Hançer. Deste: 1. Akın Grup Hayvancılık, 2. İsmail Tanrıkurt, 3.Mustafa Dinçbaş. Dörtlü Tay: 1.Mehmet Çakar, 2.Serap Polat, 3. Seydi Koçak. Üçlü Tay: 1. İsmet Büyükataman, 2. Cengiz Irak, 3.Süleyman Gökbayrak. İkili Tay: 1 Mustafa Burmaoğlu, 2.Mehmet Uçmaz, 3.İsmail Kellegöz. İthal B: 1.Ahmet Yasin Ulusoy, 2.Nazım Sunar, 3.Rıdvan Erdoğan. İthal A: 1. Ahmet Yasin Ulusoy, 2. Şevki Atman olarak ödül almaya hak kazandı.