Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisiyle gayrimenkul piyasasında suni fiyat artışlarına karşı satıcı ve alıcıları uyardı. Sektör temsilcileri, yanlış fiyatlandırmaların piyasada balon yarattığını belirtti.ANKARA (İGFA) - Ankara merkezli Gayrimenkul PR firması, Merkez Bankası’nın 2025’te faiz indirimine gideceği beklentisiyle gayrimenkul sektöründe yaşanan dalgalanmalara dikkat çekti. Firma, satıcı ve alıcılara yönelik yaptığı açıklamada, “faizler düşünce fiyatlar artacak” yanılgısına kapılmamaları gerektiğini vurguladı.

Sektör temsilcilerinin analizine göre, 2025’in ilk çeyreğinde başlayan faiz indirimi sürecinde bazı inşaat firmaları ve mülk sahipleri ilan fiyatlarını artırdı. Ancak nominal fiyatlarını koruyan satıcılar, rakip ilanlara göre avantaj sağladı.

Temmuz 2025’te de benzer bir tablo yaşanıyor; bazı satıcılar, faiz indirimi öncesi satılmayan gayrimenkullerin fiyatlarını yükseltiyor. Bu yanlış fiyatlandırmalar, piyasada balon oluşumuna neden oluyor ve gerçek alıcıların bu tür ilanlara ilgi göstermediği belirtiliyor.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün seri ilan sitelerindeki gayrimenkul fiyatlarını takip ettiğini ve manipülatif fiyat artışlarına 632 bin TL’ye varan cezalar uygulanabileceğini hatırlatan sektör temsilcileri, mevduatta parası olan yatırımcıların faiz indirimi sonrası cazip fiyatlı gayrimenkullere yönelebileceği, ancak yanlış fiyatlandırılmış mülklere alıcı çıkmayacağını vurguladı.

Satıcı ve alıcılara, işlem öncesi uzman desteği almalarını öneren uzmanlar, “Doğru fiyatlandırma ve profesyonel danışmanlık, uzun vadede büyük fayda sağlar” önerisinde bulundu.