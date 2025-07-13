İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, son bir ayda kentteki orman yangınlarını kontrol altına almak için özveriyle çalıştı; yerleşim yerlerini korurken, bir köpeği kurtarma çabası ve patlamada yaralanan itfaiyeciler duygusal anlar yaşattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 25 Haziran-3 Temmuz 2025 arasında kent genelinde etkili olan orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele verdi.

Bin 346 personelden 870’i sahada görev yaparken, izinli personel bile gönüllü olarak çalışmalara katıldı.

Ekipler, yerleşim yerlerini alevlerden korumak için adeta bedenleriyle set oluşturdu.

13 yıllık itfaiyeci Osman Çolak, yangınları “İzmir tarihinin asrın felaketi” olarak nitelendirerek, “Her yere yetişmek istedik ama bu imkânsızdı. Yerleşim yerlerini canımız pahasına koruduk. Bir görevde alevler 2 metre yaklaştı, bir köpeği kurtarmak için riskli bölgeye girdim ama bulamadım. Umarım yaşıyordur” dedi.

2 yıllık itfaiyeci Şermin Acar, “Yangınlar sadece ağaçları değil, toprağı ve canlıları da etkiledi. Gördüklerimiz aklımızdan silinmeyecek. Daha duyarlı olmalıyız” diye konuştu.

İLKNUR ŞEN: “KORKU DEĞİL, SORUMLULUK HİSSEDİYORUZ”

4 yıllık itfaiyeci İlknur Şen, Çeşme Ildır’daki yangınlarda rüzgâr ve alevlerin nefes almayı zorlaştırdığını belirterek, “Ekip olarak dayanışma içinde çalıştık. Alevlerin arasında korku değil, sorumluluk hissediyoruz” dedi.

PATLAMADA YARALANAN İTFAİYECİ

İtfaiyeci Özkan Mutlu, Bornova Işıkkent’teki bir geri dönüşüm tesisinde kimyasal patlama sonucu elinde ikinci derece yanıkla yaralandı. “13 yılda ilk kez böyle bir olay yaşadım. 2 bin santigrat derece ısı vardı” dedi. Aynı yangında görev alan Faruk Sarı, yüksek ısı nedeniyle zor anlar yaşadıklarını ifade etti.

İtfaiye şoförü Doğukan Daşdemir, “Olay yerine hızlı ulaşmak için trafikte dikkatliyiz. Sürücülerden, itfaiye araçlarını görünce fermuar sistemiyle yol vermelerini rica ediyoruz. Erken müdahale can ve mal kaybını azaltır” dedi. Zeki Bayar: “Yerleşim Yerleri Kurtarıldı”Şoför Zeki Bayar, “Alevlerin arasında tedirgin olsak da halkın umudu bizde. Yerleşim yerleri, ekiplerimizin cansiparane çalışmasıyla kurtarıldı. Ancak hayvanlar ve doğadaki kayıplar vicdanen bizi yaralıyor” dedi.