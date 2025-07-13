Edirne’nin Enez ilçesindeki Sultaniçe sahilinde kıyı şeridi planlamaları, bölgenin imara açılacağı beklentisini artırdı; İstanbul’a yakınlığı ve doğal güzellikleriyle yatırımcıların yeni gözdesi oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe sahil bölgesi, gayrimenkul yatırımcılarının yeni odak noktası haline geldi.

Bölgedeki kıyı şeridi planlamaları, yakın zamanda imara açılacağı beklentisini güçlendirerek arazi alımlarını hızlandırdı.

İstanbul’a 3 saat mesafede bulunan Sultaniçe, el değmemiş doğası, ormanlık alanları ve uzun kumsallarıyla dikkat çekiyor. “Yerli Maldivler” olarak anılan bölge, temiz sahili ve bakir plajlarıyla yatırım potansiyelini artırıyor.

Uzmanlar, sahile yakın arazilerin değer kazandığını ve bölgenin önümüzdeki yıllarda büyük bir dönüşüm yaşayabileceğini belirtiyor.