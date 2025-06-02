Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bilecik Valisi olarak atanan Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer için, Beykoz Başsavcısı Barış Duman’ın ev sahipliğinde veda programı düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Cumhurbaşkanlığının 2025/203 sayılı kararnamesiyle Bilecik Valisi olarak atanmasının ardından, Beykoz’da düzenlenen veda yemeğiyle uğurlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, ilçenin önde gelen isimleri ve protokol üyeleri katıldı.

Başsavcı Duman, yemekte yaptığı konuşmada, Vali Sözer’in Beykoz’da görev yaptığı süre boyunca gösterdiği başarılı çalışmalar ve halkla kurduğu sıcak bağlardan övgüyle bahsetti. Vali Faik Oktay Sözer ise Beykoz’da geçirdiği zamanın kendisi için unutulmaz olduğunu belirterek, ilçe halkına ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Vali Sözer, yeni görev yeri Bilecik’te de aynı azim ve kararlılıkla çalışacağını vurguladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen yemekte Vali Sözer’e yeni görevinde başarılar dilendi.