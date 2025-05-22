AGRICITIES 3. Olağan Genel Kurulu, Konya’daki Çatalhöyük’te düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımın stratejik önemini vurgulayarak gıda güvenliğinin vatan borcu olduğunu söyledi.KONYA (İGFA) - Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) 3. Olağan Genel Kurulu, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Çatalhöyük’te, Konya Büyükşehir Belediyesi Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya yurt içi ve dışından üye belediyeler katıldı.

Birlik ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük’ün tarımın doğuşuna tanıklık ettiğini belirterek, “Bu topraklar insanlığın tarımsal hafızasını barındırıyor. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi ile mirasımızı koruyor, turizme katkı sağlıyoruz” dedi.

Konya’nın tarım başkenti olduğunu vurgulayan Altay, “Konya üretmezse Türkiye’nin gıda güvenliği sorun yaşar” dedi. Başkan Altay, tarımın küresel bir stratejik alan haline geldiğini, pandemi, tahıl krizi ve gıda milliyetçiliğinin bunu gösterdiğini ifade ederek, “Gıda güvenliği olmayan bir milletin bağımsızlığı yanılsamadır. Tarım şehirleri olarak dayanışmamızı sınır ötesine taşımalı, adil gıda dağılımı sağlamalıyız” dedi.

Altay, Filistin’deki soykırıma dikkat çekerek, gıda ve suya erişim engelinin insanlık suçu olduğunu belirtirken, toplantıda, Filistin Beyt Hanun Belediye Başkanı İmad Advan’ın Gazze’deki soykırımı anlatan mesajı izlendi.

Genel Kurul’da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yeniden başkan seçilirken, yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Buna göe Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şunlar seçildi:

“Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Kestel Belediye Başkanı Fatih Erol, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Senirkent Belediye Başkanı Hüseyin Baykal.”

Genel Kurul sonrası katılımcılar, Çatalhöyük Neolitik Kenti’ni gezdi