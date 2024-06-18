Protokol üyeleri ile halkın buluşması şeklinde gerçekleşen bayramlaşma törenine vatandaşın ilgisi az oldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarından da sayılı kişinin katıldığı bayramlaşma törenine halk ise hiç ilgi göstermedi.

Bayramlaşma törenine Vali Mustafa Eldivan, İçişleri eski Bakanı Ülkü Güney, Bayburt Milltevekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri katıldı. Konuşmaların tamamında müslüman coğrafyalarda yaşanan zulüm dile getirildi. Kurban Bayramı'nın zulmün sona ermesine vesile olması temennisinde bulundu. İçişleri eski Bakanı Ülkü Gökalp Güney de mahalle odası geleneğine vurgu yaparak, bu geleneğin Bayburt'ta başlatılarak sonrasında diğer illere örnek olduğunu söyledi.