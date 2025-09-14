Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı KUDAKA genel sekreteri ve Bayburt Koordinatörü, İstanbul’da BAYSİAD yöneticileriyle bir araya geldi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Murat Buğan, Bayburt Yönetici, Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Yaşar Yerlikaya ve yönetimine Bayburt’ta KUDAKA’nın desteklediği Projeler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

KUDAKA Genel sekreteri Oktay Güven, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin kalkınma öncelikleri doğrultusunda hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 yılı çağrısının ilan edildiğini belirtti.

Programın temel amacının, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin artırılmasıdır. Program kapsamında her il için 4 yatırım konusu belirlendiğini belirterek, Bayburt ili için belirlenen yatırım konularını anlattı.

KUDAKA Genel sekreteri Oktay Güven Bayburt’ta 4 yatırım konusunun, Bayburt Taşı Entegre İşleme Tesisi, Ambalajlı Su Üretim Tesisi, Asgari 1000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme Tesisi, Bayburt Kop Dağı Kayak Merkezi Konaklama Tesisi olduğunu söyledi.

Söz konusu program çerçevesinde; makine desteği, kurumlar vergisi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz veya kâr payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve gümrük vergisi muafiyeti gibi önemli avantajlar sağlanmakta olduğunu, Bu bağlamda, program kapsamında sağlanan destekler ve başvuru sürecine ilişkin Bayburt Yönetici Sanayi ve İş Adamları Derneği (BAYSİAD) üyelerine bilgilendirme yaptı.

BAYSİAD Başkanı Yaşar Yerlikaya,KUDAKA Gnel sekreterine toplantı için teşekkürlerini ifade etti.

Başkan Yerlikaya, Bayburt’ta KUDAKA’nın desteklediği yatırım konularında bilgilendirildiklerini belirterek KUDAKA genel sekreteri Oktay Güvene ve Bayburt Koordinatörü Murat Buğan’a teşekkür etti.

Yerlikaya BAYSİAD olarak Bayburt için Hayvancılık ve Tarım konularında bir çok proje ürettiklerini, bu yılda Kuşburnu üretimi konusunda yeni bir projelerinin olduğunu Ekim ayında bu konuda Bayburt Valiliğiyle birlikte bu projenin hayata geçirilmesi konusunda çalışma yaptıklarını söyledi.

Toplantının ardından KUDAKA genel sekreteri Başkan Yerlikaya’ya Erzurum Oltu taşı bir tesbih hediye etti.