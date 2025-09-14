Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Gürgentepe ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışması, mahalle sakinleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.ORDU(İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt seferberliği sürüyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhları standardı yüksek bir yapıya kavuşturmak için hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan bölgeleri ise asfaltla buluşturuyor. Bu kapsamda Gürgentepe ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi yolunda toplam uzunluğu 2 bin 600 metre olan ve Ulubey’in Ohtamış mahallesine de bağlantı sağlayan güzergahta asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, konforlu ulaşımın kapıları araladı.

BAŞKAN GÜLER, DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE KARŞILANDI

Yolun tamamlanması ile mahalle sakinlerinin organize ettiği bir açılış töreni düzenlendi. Programa katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, mahalle girişinde vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde coşkulu bir şekilde karşılandı. Mahalleliler tarafından mahalle girişine üzerinde ‘Babalar Sözünü Tutar’ yazılı bir pankart asılarak Başkan Güler’e teşekkür edildi.

BAŞKAN GÜLER: “VATANDAŞLARIMIZ HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK”

Törende konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu genelinde bugüne kadar 2 bin 600 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, “Gürgentepe’mizin güzel insanları her şeyin en güzeline layık. İstanbul’da ne yaptıysak, Türkiye’de ne yaptıysak, Ordu’da ne yaptıysak Gürgentepe’de de onu yapıyoruz. Allah’a şükür sözümüzü tuttuk” dedi.

Güler, belediyeye kazandırılan iş makineleri, asfalt plentleri ve beton santralleri sayesinde çalışmaların daha hızlı ve ekonomik şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

GÜLTEPE MUHTARI ÇALIŞ: “HAYALİNİ KURDUK, ÖZLEMLE BEKLEDİK, BUGÜN AÇILIŞI YAPILIYOR. HİLMİ GÜLER BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Gültepe Mahalle Muhtarı Aylin Çalış’ta konuşmasında Gültepe adına tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti. Hayalini kurdukları ve özlemle bekledikleri yola kavuşmanın sevincini yaşadıklarının vurgulayan Çalış, asfalt çalışmasının hayata geçmesini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından kurban kesilmesi, dua edilmesi ve kurdele kesimi ile Gültepe Mahallesinde hayata geçirilen asfalt çalışması vatandaşların kullanımına sunuldu.