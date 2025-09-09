Edinilen bilgilere göre, Sezer Altuntaş isimli vatandaş evinde kendini vurmak kaydıyla canına kıydı. Sesin gelmesiyle olay yerine gelen mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Sezer Altuntaş'ın kendi gibi atlet olan eşi ile evlenerek İstanbul'a yerleştiği, sonrasında yeniden Aydıntepe'ye döndüğü öğrenildi.