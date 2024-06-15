İslam alemi Kurban Bayramı'nı kucaklamaya hazırlanıyor...
Bayram 16 Haziran Pazar günü başlayacak.
Müslüman alemi, sabah kılınacak bayram namazının ardından kurban ibadetini gerçekleştirecek.
Kurban Bayburt Namazı Bayburt’ta saat: 05.24, İstanbul: 06.07,
Türkiye'de bayram namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, diğer illerdeki bayram namazı saatleri ise şöyle:
Adana: 05.52,
Adıyaman: 05.38,
Afyonkarahisar: 06.07,
Ağrı: 05.14,
Aksaray: 05.54,
Amasya: 05.41,
Ankara: 05.54,
Antalya: 06.11,
Ardahan: 05.12,
Artvin: 05.15,
Aydın: 06.20,
Balıkesir: 06.15,
Bartın: 05.52,
Batman: 05.27,
Bayburt: 05.24,
Bilecik: 06.05,
Bingöl: 05.26,
Bitlis: 05.21,
Bolu: 05.57,
Burdur: 06.10,
Bursa: 06.09,
Çanakkale: 06.20,
Çankırı: 05.50,
Çorum: 05.44,
Denizli: 06.15,
Diyarbakır: 05.30,
Düzce: 05.59,
Edirne: 06.15,
Elazığ: 05.32,
Erzincan: 05.28,
Erzurum: 05.21,
Eskişehir: 06.04,
Gaziantep: 05.43,
Giresun: 05.30,
Gümüşhane: 05.26,
Hakkari: 05.17,
Hatay: 05.50,
Iğdır: 05.10,
Isparta: 06.09,
İstanbul: 06.07,
İzmir: 06.21,
Kahramanmaraş: 05.44,
Karabük: 05.52,
Karaman: 06.00,
Kars: 05.12,
Kastamonu: 05.47,
Kayseri: 05.47,
Kilis: 05.45,
Kırıkkale: 05.52,
Kırklareli: 06.12,
Kırşehir: 05.51,
Kocaeli: 06.04,
Konya: 06.01,
Kütahya: 06.07,
Malatya: 05.37,
Manisa: 06.19,
Mardin: 05.29,
Mersin: 05.55,
Muğla: 06.19,
Muş: 05.23,
Nevşehir: 05.50,
Niğde: 05.52,
Ordu: 05.32,
Osmaniye: 05.48,
Rize: 05.21,
Sakarya: 06.02,
Samsun: 05.37,
Şanlıurfa: 05.38,
Siirt: 05.23,
Sinop: 05.40,
Şırnak: 05.22,
Sivas: 05.28,
Tekirdağ: 06.13,
Tokat: 05.39,
Trabzon: 05.24,
Tunceli: 05.30,
Uşak: 06.11,
Van: 05.16,
Yalova: 06.07,
Yozgat: 05.47,
Zonguldak: 05.55.
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.