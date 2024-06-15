İslam alemi Kurban Bayramı'nı kucaklamaya hazırlanıyor...

Bayram 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

Müslüman alemi, sabah kılınacak bayram namazının ardından kurban ibadetini gerçekleştirecek.

Kurban Bayburt Namazı Bayburt’ta saat: 05.24, İstanbul: 06.07,

Türkiye'de bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, diğer illerdeki bayram namazı saatleri ise şöyle:

Adana: 05.52,

Adıyaman: 05.38,

Afyonkarahisar: 06.07,

Ağrı: 05.14,

Aksaray: 05.54,

Amasya: 05.41,

Ankara: 05.54,

Antalya: 06.11,

Ardahan: 05.12,

Artvin: 05.15,

Aydın: 06.20,

Balıkesir: 06.15,

Bartın: 05.52,

Batman: 05.27,

Bayburt: 05.24,

Bilecik: 06.05,

Bingöl: 05.26,

Bitlis: 05.21,

Bolu: 05.57,

Burdur: 06.10,

Bursa: 06.09,

Çanakkale: 06.20,

Çankırı: 05.50,

Çorum: 05.44,

Denizli: 06.15,

Diyarbakır: 05.30,

Düzce: 05.59,

Edirne: 06.15,

Elazığ: 05.32,

Erzincan: 05.28,

Erzurum: 05.21,

Eskişehir: 06.04,

Gaziantep: 05.43,

Giresun: 05.30,

Gümüşhane: 05.26,

Hakkari: 05.17,

Hatay: 05.50,

Iğdır: 05.10,

Isparta: 06.09,

İstanbul: 06.07,

İzmir: 06.21,

Kahramanmaraş: 05.44,

Karabük: 05.52,

Karaman: 06.00,

Kars: 05.12,

Kastamonu: 05.47,

Kayseri: 05.47,

Kilis: 05.45,

Kırıkkale: 05.52,

Kırklareli: 06.12,

Kırşehir: 05.51,

Kocaeli: 06.04,

Konya: 06.01,

Kütahya: 06.07,

Malatya: 05.37,

Manisa: 06.19,

Mardin: 05.29,

Mersin: 05.55,

Muğla: 06.19,

Muş: 05.23,

Nevşehir: 05.50,

Niğde: 05.52,

Ordu: 05.32,

Osmaniye: 05.48,

Rize: 05.21,

Sakarya: 06.02,

Samsun: 05.37,

Şanlıurfa: 05.38,

Siirt: 05.23,

Sinop: 05.40,

Şırnak: 05.22,

Sivas: 05.28,

Tekirdağ: 06.13,

Tokat: 05.39,

Trabzon: 05.24,

Tunceli: 05.30,

Uşak: 06.11,

Van: 05.16,

Yalova: 06.07,

Yozgat: 05.47,

Zonguldak: 05.55.

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.