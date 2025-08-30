Zahit Mahallesi Sahilyolu Sokak’ta bulunan kort, yaz aylarında tenis sporuna ilgi duyan gençler için önemli bir merkez haline geldi.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, kortu ziyaret ederek Bayburt Belediyesi Tenis Yaz Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Memiş, bir süre tenis oynayarak genç sporculara moral verdi. Sporun bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Memiş, “Tenis gibi disiplin gerektiren bir spora gönül verdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Bayburt İl Tenis Temsilcisi Ramazan Ceylan da Başkan Memiş’e teşekkür ederek, “Tenis kortunun yeniden düzenlenmesiyle sporcularımıza çok değerli bir alan kazandırıldı. Bu destek, Bayburt’ta tenis sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.